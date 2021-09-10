الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 30 ألفًا و891 إصابة بكورونا و753 وفاة

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 753 حالة وفاة، و30 ألفًا و891 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 585 ألفًا و174 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونًا و958 ألفًا و899 إصابة.
 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
 

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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