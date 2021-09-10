الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد حماقي يواصل تصدره تريند «يوتيوب» بـ«عرض مستمر» (فيديو)

محمد حماقي
محمد حماقي

يواصل النجم محمد حماقي تصدره لتريند موقع الفيديوهات الشهير “يويتوب” بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “عرض مستمر” والتي طرحت الخميس 2 سبتمبر الماضي.

وحققت أغنية “عرض مستمر” للنجم محمد حماقي 3 ملايين مشاهدة في أسبوع من طرحها، كما احتلت المركز الثاني للمحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

وتعد أغنية «عرض مستمر» هي الخامسة ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم «يا فاتني» وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

 

كلمات أغنية “عرض مستمر”

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

 

موعد طرح ألبوم محمد حماقي “يا فاتني”

وفي سياق متصل، أعلن النجم محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “يا فاتني”  عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

ونشر محمد حماقي صورة له وعلق عليها قائلا: “استنوا ألبوم يا فاتِنّي كامل يوم ٦ أكتوبر.. وعلى فكرة .. ده مش بوستر الألبوم”.

محمد حماقي

 

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وائل لطفي

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