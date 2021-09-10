الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمم المتحدة» تشيد بتشكيل الحكومة فى لبنان لتخفيف الأعباء عن الشعب

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إن تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان هي الخطوة الأولى، مؤكدة أن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ولتلبية تطلعاته لمستقبل أفضل.


وأضافت فرونيسكا - في تصريح لها اليوم - أن هناك حاجة لخطوات سريعة وشجاعة من أجل المصلحة العامة، داعية إلى بدء الإصلاحات الاقتصادية والمرتبطة بالحوكمة والتحضير للانتخابات في موعدها.


وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيرًا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ 13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس الماضي في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.

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وائل لطفي

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