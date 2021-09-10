طبيب نفسي عن فيديو تعذيب شاب لكلبه: شخصية سيكوباتية ويجب علاجه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"تويتر" فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص من أعلى عمارة لشخص أخر يقوم بتعذيب الكلب الخاص به وضربه بطريقة بشعة.

وتحدثت “الدستور” مع الدكتور جمال فرويز أخصائي الطب النفسي عن تلك الواقعة.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي: “إن الشخص الذي قام بذلك الفعل شخص سيكوباتي ويجب إيداعه في مصحة نفسية لأنه تلك المرة قام بإيذاء كلب المرة التي تليها سيقوم بإيذاء أحد الأشخاص بنفس الطريقة ويجب أيضا القيام بعمل تحليل مخدرات له”.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "كلمة سيكوباتي تعني مختل عقليا فالسيكوباتي هو مصطلح عام يستخدم لوصف شخص يعاني من عدد من الاضطرابات العقلية والشخصية المختلفة يمكن أن تبدو متواضعة وحتى "طبيعية" تمامًا.

يصاب بعض الأشخاص باضطراب الشخصية السيكوباتية عند 18 عاماً، ولكن تظهر بعض علامات الاضطراب السلوكي على الأشخاص منذ الطفولة، والتي تعتبر مؤشر على الإصابة باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، ويصعب علاج البالغين ذوي الميول السيكوباتية ، حتى مع العلاج هناك برامج علاجية تعلم الشباب المهارات الاجتماعية التي يبدو أنهم يعانون من تلك الاضطرابات".

ويستكمل: “يعاني الأشخاص المصابون بالسيكوباتية من اضطراب والاعتلال النفسي بعض السيكوباتيين عنيفين بشكل بسيط، والبعض الآخر يرتكب سلوكيات إجرامية، بينما البعض الآخر ليس عنيفًا ولا ينخرط في نشاط إجرامي هناك اختلافات ملحوظة في دماغ السيكوباتيين عن دماغ شخص ليس مختل عقليا في البيئات السريرية، يتم الكشف عن السيكوباتية باستخدام قائمة من السمات غالبًا ما يساء فهم الاعتلال النفسي، ومن الصعب فهمه على كثير من الناس”.

ومن صفات الشخصية السيكوباتية:

المشاركة في الكذب والخداع باستمرار.

تجاهل السلامة العامة.

السلوكيات غير المسؤولة.

التصرف بعدوانية.

حدة الطباع.

صعوبة التمييز بين الصواب والخطأ.

تجاهل وانتهاك حقوق الآخرين.

التلاعب بالآخرين وإيذائهم.

عدم القدرة على الندم والتعاطف مع الآخرين بسهولة.