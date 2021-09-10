الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتى

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة السيد نجيب ميقاتي، مثمنًا هذه الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كل الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.
 

وأكد المتحدث على ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقًا لصلاحياتها الدستورية، وأن مصر ستحرص في الفترة المقبلة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق فى بناء مستقبل أفضل، متمنيًا التوفيق للحكومة الجديدة فى مهمتها.

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