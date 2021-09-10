الطقس السيئ يهدد بإشعال النيران في كاليفورنيا

يهدد الطقس السيئ مرة أخرى كاليفورنيا الأمريكية مع استمرار اشتعال العشرات من الحرائق، حيث دفعت الظروف الحارة والجافة والعواصف الرعدية المتوقعة المسئولين إلى إصدار تحذيرات عبر أجزاء من شمال غرب الولاية.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، لا تزال مخاطر الاشتعال الجديدة أعلى حتى يوم الجمعة، مع احتمال زيادة الرياح العاتية ما يعقد جهود الاحتواء لآلاف رجال الإطفاء الذين واجهوا حرائق كبيرة لأسابيع.



وكتب خبراء الأرصاد في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أمس الخميس: "قد يؤدي الجمع بين البرق الجاف المحتمل والرياح القوية مع الوقود الجاف إلى ظروف مناخية حرجة".



وذكرت الصحيفة إن البرق الذي كان مسئولاً عن بداية حرائق مجمع أغسطس المدمر التي حطمت الأرقام القياسية العام الماضي، خطير بشكل خاص في مناخ كاليفورنيا الذي يمزقه الجفاف، حيث يمكن أن تتسبب المظاهر الطبيعية الجافة في انتشار الحرائق بشكل أسرع يصعب احتوائها.



كما حذر المركز الوطني المشترك بين الوكالات لإطفاء الحرائق من احتمالية حدوث حرائق شديدة مثل التكوينات الضخمة الناتجة عن الدخان والحرارة التي يمكن أن تصل إلى أميال في السماء ويمكن أن تثير الرياح ، وتطلق العنان للرعد والبرق، أو تخلق الطقس الخاص بها.



وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أيضًا من الحرارة العالية عبر الوادي الأوسط وإلى جنوب كاليفورنيا الداخلي، مع تحذير من الحرارة الزائدة يمتد شرقًا عبر الصحراء إلى ولاية نيفادا.



وعبر الغرب الأمريكي، تسبب تغير المناخ في طقس أكثر دفئًا وجفافًا ، مما أدى إلى إشعال حرائق الغابات الأكبر والأكثر فتكًا في السنوات الأخيرة.



وأمضت الولايات المتحدة 57 يومًا على مستوى التأهب الوطني 5 ، وهو أعلى مستوى من المخاطر والاستعداد للحرائق.



ويواصل أكثر من ٢٢ الف من رجال الإطفاء في البراري مكافحة حرائق كبيرة ، بعضها مشتعل منذ أسابيع.



لا يزال حريق ديكسي، وهو أكبر حريق منفرد شهدته كاليفورنيا على الإطلاق ، نشطًا عبر شمال سييرا نيفادا ومنطقة كاسكيدز الجنوبية وقد أفلت من جهود الاحتواء لعدة أشهر.



وقد دمر الحريق بالفعل أكثر من 927320 فدانًا (375273 هكتارًا) حتى يوم الخميس وتم نشر أكثر من 4840 شخصًا لمكافحة الحريق ، الذي أودى بحياة أحد المستجيبين وجرح ثلاثة آخرين.



كما أدى حريق كالدور ، الذي اشتعل في الجنوب في سييرا بالقرب من بحيرة تاهو ، إلى عمليات إجلاء غير مسبوقة الأسبوع الماضي ، لكن رجال الإطفاء احتوه بشكل كبير بعد.السيطرة على 53٪ بحلول يوم الخميس.



