نكروما «الرئيس الغاني» قدم حلول لـ المشاكل اللي بـ تعوق تنظيم بطولة إفريقية، تكون بين الأندية "البطلة" في القارة.. بـ نتكلم هنا عن بداية تاريخ المسابقة خالص في الستينات.

من حيث الفلوس، فـ هو يقدم تبرع على قد ما يقدر يعني، هو غالبا مش هـ يكون كفاية لـ تغطية كل الجوانب، بس على الأقل بداية جيدة.

من حيث الكاس «ولو إنها مش مشكلة عويصة» فـ هـ يقدم من عنده هدية، كاس، تتلعب عليه البطولة، ونسميه كاس نكروما، والنادي اللي يكسب هيرجعه تاني، واللي يكسبه تلات مرات، يحتفظ بيه مدى الحياة.

لكن كل دا مش مهم أوي، تبقى مشكلة السفر والتنقلات والاستضافة، فـ هو افتكس نظام لـ البطولة، اتلعبت بيه النسخة الأولى، يخلي الموضوع أسهل كتير، إيه النظام؟

إحنا نشوف الدول اللي نأمل إنه بطل الدوري فيها يشارك معانا «لقوهم 14 دولة» نقسمهم 3 نطاقات جغرافية: مصر مثلا، كانت في نطاق واحد يضم معاها السودان وأثيوبيا.

كل نطاق من دول، يصفي مع بعضه فقط، ويتأهل منهم نادي واحد لـ السيمي فاينال، أهم جنب بعض، ومش هـ يسافروا مسافات طويلة.

أيون، بس هم تلات نطاقات، يعني كدا يتأهل لـ السيمي فاين التلات أندية فقط، فين الرابع؟ الرابع هو "ريال ريبابليكانز"، النادي اللي كلمتك عنه المقال اللي فات، بتاع نكروما شخصيا، دا مش هـ يصفي مع حد، يبدأ البطولة من السيمي فاينال.

الأربع أندية دول مع بعض، يتقابلوا في غانا، يلعبوا سيمي فاينال وفاينال، مرة واحدة، وماتش واحد في كل دور، مفيش رايح جي، حتى الفاينال هـ يكون ماتش واحد.

طيب، استعنا ع الشقا بـ الله، النسخة الأولى تنطلق 1964، ولكن بـ النسبة لنا في مصر، كان بطل الدوري هو نادي الترسانة، وفي السودان كان الهلال، وفي أثيوبيا كان نادي مش موجود ع الساحة حاليا، اسمه "القطن".

الترسانة والهلال رفضوا البطولة، في مصر هنا ما كانش فيه اهتمام بـ الموضوع، عموما مش بس من الترسانة، مسابقة غامضة مستقبلها مجهول، ملهاش شعبية ولا دوافع، هـ تقابل أندية مش معروفة في مصر، وملهاش سعر.

بعدين مفيش أي عائد، بـ العكس، الأندية اللي هـ تشترك هـ تدفع رسوم، وتسافر على حسابها «ولو لـ مناطق قريبة» وتستضيف أندية تانية، وقصص مفيش من ورائها طائل ملموس، فـ تأهل القطن الأثيوبي دا مباشرة.

من نطاق آخر تأهل نادي نعرفه كويس، هو "الملعب المالي"، ومن ثالث تأهل نادي كاميروني معادش خلاص موجود، اسمه "أوريكس دوالا".

أول ماتش كان بين الملعب المالي والقطن الأثيوبي، "الملعب" كان عنده لاعب من عظماء القارة عبر تاريخها: ساليف كيتا، أول واحد حصل على جايزة أحسن لاعب في أفريقيا، لما احترف بعد البطولة دي بـ شوييتن في سانت إيتيان الفرنسي، وله مسيرة في الملاعب الأوروبية.

انتهى الماتش لـ الملعب المالي 3/1، كيتا سجل هدفين.

ثم كان ميعاد "ريال ريبابليكانز" بقى، يقابل "أوريكس دوالا" الكاميروني، واتقدموا الغانيين بـ هدف، بس الفريق الكاميروني عوض بـ هدفين، وخلص الماتش 2/1.

يعني النادي اللي اتعملت عشانه البطولة، لعب فيها ماتش واتغلب (بعد النسخة دي، هـ يحصل انقلاب عسكري على نكروما، والنادي هـ يتحل)

المهم، قالوا بقى نعمل ترضية، ولعبوا لـ أول وآخر مرة ماتش لـ تحديد المركزين التالت والرابع، ومنح ميدالية "برونزية" لـ الفايز، وكسب ريال ريبابليكانز الميدالية دي.

ماتش النهائي: الملعب المالي ضد أوريكس دوالا الكاميروني، والفريق الكاميروني اللي تقريبا دلوقتي محدش يعرف اسمه، كان هو أول بطل لـ المسابقة، اللي اتعرفت بـ أسماء كتيرة، منها:

كأس أفريقيا لـ الأندية أبطال الدوري

كأس أفريقيا لـ الأندية البطلة

عصبة الأندية

والسنة اللي بعدها طبعا، فشلوا في تنظيم البطولة.