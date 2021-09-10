سنغافورة تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سنغافورة 450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ضعف عدد الحالات اليومية التي سُجلت نفس اليوم في الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية - في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الجمعة - أنها تعد المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد ما وصفته بموجة من العدوى "المتزايدة تصاعديا" في المجتمع.

كما أشار لورانس وونج، الرئيس المشارك في رئاسة فريق العمل المعني بمكافحة الفيروس، إلى أن جميع الدول التي رفعت حالة الإغلاق اضطرت أن تتعامل مع مثل تلك الموجات.

وقال "إن وتيرة انتشار العدوى تجرى أسرع مما تم توقعه"، محذرا من أنه في القريب العاجل ستسجل سنغافورة 1000 حالة إصابة يوميا، وخلال أسابيع قليلة من المحتمل أن تصل الإصابات اليومية إلى 2000 حالة في اليوم.. مؤكدا ضرورة اتباع نهج أكثر حذرًا خلال الوضع الحالي.

