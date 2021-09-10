الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

جنازة «مهيبة» لـ شهبندر التجار محمود العربي

جنازة محمود العربي
جنازة محمود العربي

جنازة محمود العربي

241657376_393388792394019_8352682080521557369_n
241657376_393388792394019_8352682080521557369_n
241677644_822264821772491_2521747408698722145_n
241677644_822264821772491_2521747408698722145_n
241689305_995238857918631_6467526929057866468_n
241689305_995238857918631_6467526929057866468_n
241695258_223115879784531_1202762800081166015_n
241695258_223115879784531_1202762800081166015_n
241702205_213536770801922_534358949808499268_n
241702205_213536770801922_534358949808499268_n
241710434_175181658068278_2348504672185289189_n
241710434_175181658068278_2348504672185289189_n
241711792_529453821490385_3068749282833299996_n
241711792_529453821490385_3068749282833299996_n
241712454_240157794705101_1673291142819768700_n
241712454_240157794705101_1673291142819768700_n
241728082_311255560760667_8839669648123894781_n
241728082_311255560760667_8839669648123894781_n
241728086_319484423283797_4974360508403197504_n
241728086_319484423283797_4974360508403197504_n
241732597_599152104801118_8948141033504135402_n
241732597_599152104801118_8948141033504135402_n
241733388_1212973879177299_903407414097159850_n
241733388_1212973879177299_903407414097159850_n
241750894_1021489031999859_5443073778566651602_n
241750894_1021489031999859_5443073778566651602_n
241760761_372491434352379_9130639345245246123_n
241760761_372491434352379_9130639345245246123_n
241772395_171648835094482_3565346368948828808_n
241772395_171648835094482_3565346368948828808_n
241801433_296650038892569_9120727136836541086_n
241801433_296650038892569_9120727136836541086_n

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

جنازة مهيبة لـ«شهبندر التجار».. الآلاف يودعون محمود العربى (صور)

وزير التعليم العالى يوجه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة «الطبيب والممرض والكلب»

أول تعليق من جامعة عين شمس على واقعة الطبيب و«السجود للكلب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس

«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان