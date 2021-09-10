هل تعود المملكة المتحدة لذروة كورونا؟.. أكثر من 8 آلاف مصاب في المستشفيات

يوجد أكثر من ٨ آلاف بريطاني في مستشفيات المملكة المتحدة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا بحلول يوم الأربعاء - وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من ستة أشهر - مما أدى إلى مخاوف من عودة ظهور قدرة الفيروس على التسبب في مرض خطير والوفاة بين السكان.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ففي البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة ، مثل المملكة المتحدة ، يُتوقع إصابة عدد أقل من الأشخاص بالمرض بدرجة كافية تتطلب العلاج في المستشفى ، حتى إذا ظلت معدلات الإصابة مرتفعة، لكن الأرقام الأخيرة تظهر أكبر عدد من المرضى في الأجنحة منذ 10 مارس.

وبحسب الصحيفة، يمثل وجود 8،085 شخصًا في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة زيادة بنسبة 6 ٪ عن الأسبوع الماضي.

ومع ذلك ، لا تزال الأرقام أقل بكثير من تلك المسجلة في ذروة الموجة الثانية، ففي 18 يناير ، كان هناك 39254 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا في المستشفى وهو أعلى مستوى في أي وقت منذ بدء الوباء.

وارتفعت أعداد المرضى في المستشفيات ببطء ولكن بثبات منذ بدء الموجة الثالثة من الفيروس في مايو، وفي اسكتلندا ، يوجد 928 مريضًا في المستشفى - وهو أعلى رقم منذ أواخر فبراير، وفي ويلز ، يبلغ عدد المرضى 428 - وهو الأعلى منذ منتصف مارس.

وعلى النقيض من ذلك ، يوجد في أيرلندا الشمالية 472 مريضًا - بانخفاض طفيف عن الذروة الأخيرة التي بلغت 488 مريضًا.

وفي إنجلترا ، بلغ العدد 6254 مريضًا ، بزيادة 1٪ أسبوعًا بعد أسبوع ، ولكن أقل بقليل من 6375 مريضًا المسجل في 6 سبتمبر.

جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي أشار فيه وزير الصحة البريطاني إلى أنه من المحتمل أن تجعل الحكومة التطعيم إلزاميًا لموظفي هيئة الصحة البريطانية من أجل حماية الجمهور.

في زيارة إلى مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن ، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: "من الصواب أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من هذا الفيروس، لهذا السبب أصررنا بالفعل على أن يتم تطعيم هؤلاء الموظفين الذين يعملون في دور الرعاية و أعتقد أن الناس يعرفون سبب أهمية ذلك".