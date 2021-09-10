الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورات تدريبية لاستخدام المبيدات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مراكز البحثية أنها تؤمن استخدام مبيدات الآفات الزراعية لزيادة فعالياته والحفاظ على الصحة العامة والحد من الإفراط في استخدامها، حيث تقوم الوزارة بعمل دورات تدريبية من أجل الاستخدام الأمن والفعال لها.

وينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي دورة تدريبية تحت عنوان «الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش» بمديرية الزراعة بالنوبارية، بداية من الأحد حتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي بناء على توجهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، بنشر سبل ووسائل الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، للحفاظ على الثروة النباتية والصحة العامة.

وأوضح مدير المعمل أن الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين الخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وأشار إلى أنه من المستهدف تدريب عدد 30 متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين، كما سيحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021/ 2022، حيث من المقرر شرح عدد من الموضوعات، أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها والات الرش، وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها فى المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

الزراعة تأمين استخدام المبيدات وزيادة فعالياته والحد الإفراط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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