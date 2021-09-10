«التموين»: صرف 45% من مقررات سبتمبر التموينية

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين التجارة الداخلية، تلقى تقريراً من شركتي الجملة ‏يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية فى 9 أيام من شهر سبتمبر إلى 45%، مؤكدا أنها نسبة جيدة خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم.

وكشف التقرير، أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية (العامة – المصرية) تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة الي ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الاخري التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأكد أحمد كمال، أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، موضحا أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.