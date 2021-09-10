وزيرة الثقافة تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية

وصلت إلى محافظة الأقصر، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية وبحث تطوير آليات عملها لها خلال المرحلة المقبلة، وكان في استقبالها محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

ومن المنتظر أن تستهل وزيرة الثقافة جولتها بزيارة مكتبة مصر العامة بالأقصر ثم تتجه الى مدينة القرنة بالبر الغربي بالأقصر.

واجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مع أعضاء اللجنة المشكلة للاحتفال بمرور 40 عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، والمقرر انطلاقها يوم 20 سبتمبر الجاري من المجلس الأعلي للثقافة بمؤتمر يحمل عنوان فارس الكلمة.

وتضم أجندة الفعاليات العديد من المشاركات الأدبية والثقافية والفكرية والفنية التى تشارك فيها قطاعات وهيئات وزارة الثقافة ومنها مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري وبث مصور لقصيدة فصول متنوعة من ديوان شجر الليل مترجما إلى خمسة لغات هي "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية"، بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار جميع مؤلفات صلاح عبد الصبور.

وسبقها افتتاح وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان. محافظ بورسعيد، معرض الكتاب الرابع بالمحافظة والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ومعرضا آخر مستنسخات من وثائق تحكي تاريخ المدينة الباسلة أعدته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد، وذلك بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد بهى نائب رئيس هيئة الكتاب، سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .