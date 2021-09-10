الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: إعطاء 2.13 مليار جرعة من لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت اللجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إعطاء 2.13 مليار جرعة من لقاحات كورونا في جميع أنحاء البلاد حتى أمس الخميس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
كانت اللجنة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 95 ألفا و128 حالة.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت  أن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الصين لقاحات كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

وزير التعليم العالى يوجه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة «الطبيب والممرض والكلب»

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

جنازة مهيبة لـ«شهبندر التجار».. الآلاف يودعون محمود العربى (صور)

من هو وليد فياض وزير الطاقة اللبناني الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»