الجمعة 10 سبتمبر 2021
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عالم

ميشيل عون: معالجة هموم اللبنانيين أولوية الحكومة الجديدة

الرئيس اللبنانى العماد
الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، إن أولوية الحكومة هي معالجة هموم اللبنانيين ووقف معاناتهم اليومية.

وأضاف الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية عقب الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد: "الحكومة التي توصلنا إليها هي أفضل الممكن".

وتابع عون: "الحكومة ستبدأ بمعالجة هموم اللبنانيّين، وهي أفضل ما توصّلنا إليه، وعلينا العمل على الخروج ممّا نحن فيه، علينا مسئوليّات كبيرة، وسنبدأ بحلّ المشاكل الأساسيّة مثل​البنزين​ و​المازوت​ و​الخبز​، إضافةً إلى مصائب ​الفقر​ والدين والإضرابات و"​كورونا​"، وانفجار مرفأ بيروت​، والأهم هموم الناس".

ولفت الرئيس عون من قصر بعبدا، بعد إعلان ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، إلى "أنّنا نعيش بحصار بسبب ​النزوح​ والعقوبات"، مبيّنًا: "إنّنا سنخرج من جهنّم، وسنصعد من الهوّة الموجودين فيها". 

وأوضح: "إنّني لم آخذ الثّلث المعطّل، وكان الأمر حربًا سياسيّةً علىّ، وما كان يجب أن نأخذه أخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل".

من جهته، قال مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن تشكيل الحكومة اللبنانية هو مفتاح معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.

ووقّع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من جهته، أعلن أمين عام مجلس الوزراء، محمود مكية، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وهي تضمنت الأسماء التالية:

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير المالية يوسف خليل، وزير الأشغال علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبوحبيب، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، نائب رئيس حكومة سعادة الشامي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشئون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج دباكيان.

الرئيس اللبناني تشكيل الحكومة اللبنانيين الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون الخارجية

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