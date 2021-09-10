مساء اليوم.. مطران طنطا يلقى عظته الأسبوعية بمقر المطرانية

يترأس الأنبا بولا، مطران طنطا، مساء اليوم الجمعة، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية طنطا.

ويتخذ الأنبا بولا، مطران طنطا، خلال إلقاء عظته الأسبوعية كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في ظل انتشار الموجة الرابعة.

من هو الأنبا بولا؟

ولد الأنبا بولا في كفرالشيخ في 23 أغسطس 1951، وحصل أسقف طنطا على بكالوريوس العلوم، قسم جيولوجيا، من جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدًا في 1974، وخدم بمنطقة كفرالشيخ والبراري.

وأنهى خدمته العسكرية في يناير 1976، ثم ذهب إلى دير البراموس في 17 مارس 1976، ودخل دير البراموس، بوادي النطرون، وتمت رهبنته فى 24 إبريل 1976.

وسُيِّمَ كاهنًا في 4 يونيو 1976، وتمت ترقيته لدرجة القمصية في 28 مايو 1977 وسُيِّمَ خورى ابيسكوبس أسقفًا للقرى لإيبارشية دمياط وكفرالشيخ والبراري، فى 29 مايو 1977، وسيم أسقفا عاما 25 مايو 1980، وسيم لمطرانية طنطا وتوابعها فى 18 يونيو 1989 ورسمه قداسة البابا شنودة الثالث "البطريرك رقم 117".

عينه قداسة البابا شنودة الثالث رئيسًا للمجمع المقدس للأحوال الشخصية في كلٍ من مصر وبلاد المهجر "رئيس المجلس الإكليريكي العام بالإنابة" في مارس 1989م، فيذهب إلى القاهرة كل أربعاء وللإسكندرية كل ثلاثاء للعمل في الأحوال الشخصية، ويسافر أيضًا إلى الخارج أكثر من مرة سنويًا لنفس الغرض، وكان هذا الإشراف على المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية بع الأنبا يوأنس أسقف الغربية.

وأعاد افتتاح فرع طنطا للكلية الإكليريكية عام 1992، فهو مدير الكلية الإكليريكية فرع طنطا، ويقوم بتدريس مادتيّ "الكتاب المقدس والعلم" و"الأسرة المسيحية" في كليات اللاهوت بطنطا والإسكندرية والقاهرة والمحلة الكبرى، وأيضًا يقوم بتدريس موضوع "الأحوال الشخصية" في بعض كليات اللاهوت بالخارج.

قام بتأليف عدة كتب مثل: كتاب الكتاب المقدس والعلم "ثلاثة أجزاء"، وكتاب الأسرة المسيحية "جزءان"، كما نَشَرَ مقالات كثيرة في مجلة الكرازة، تم اختياره عضوًا في لجنة دستور الثورة "دستور عام 2012" كممثل الكنيسة في الجمعية العمومية للدستور.