الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 321 كيلو جرام أغذية و54 لترا من العصائر والزيوت الفاسدة في قنا

اغذية فاسدة
اغذية فاسدة

شنًّت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة بقنا، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة خلال الأسبوعين الماضيين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهته، أوضح محافظ قنا أن هذه الحملات تأتى في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدَّم للمواطنين، ومطابقته للاشتراطات الصحية، مؤكدا إتباع المحافظة كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير غذاء آمن وصحي لأبناء المحافظة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية المشددة على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. 

وأضاف الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا بأنه تم المرور على 132 منشأة غذائية بالمحافظة، وتم سحب 212 عينة منها وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل التابعة لمديرية الصحة بقنا للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية؛ وتم أعدم 321 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و54 لترا من العصائر والزيوت ؛ لتغير خواصها الطبيعية، مؤكدا أن الحملات أسفرت عن تحرير 104 محضر حيال المخالفات التي رصدت خلال المرور، طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما أوصت الحملات بغلق 16 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وإدارتها بدون ترخيص.

وتابع تواضروس أنه في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بمجال الأغذية، استخرجت 488 شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء.

 

وزارة الصحة توقيع قوانين غلق حملة عرف ماضي شهادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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