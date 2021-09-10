الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخزن بحوزته 2150 ثوب قماش مهربة

ضبط صاحب مخزن
ضبط صاحب مخزن

ألقى رجال مباحث القاهرة ، القبض صاحب مخزن أقمشة بحوزته 2150 ثوب قماش مختلف الأطوال ومجهول المصدر فى منطقة السلام ، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 2150 ثوب قماش مختلفة الأطوال مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن مخزن أقمشة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

مباحث القاهرة صاحب مخزن أقمشة مجهول المصدر السلام 2150 ثوب قماش

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وائل لطفي

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