ضبط متهم بسرقة المساكن بأسلوب «التسلق» فى التجمع الخامس

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط أحد الأشخاص فى منطقة التجمع الخامس، لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال عودتها لمسكنها اكتشفت وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة ( شاشة تليفزيون – بعض الأجهزة الكهربائية – متعلقات شخصية - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة أسوان).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.