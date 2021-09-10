الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بسرقة المساكن بأسلوب «التسلق» فى التجمع الخامس

ضبط متهم
ضبط متهم

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط أحد الأشخاص فى منطقة التجمع الخامس، لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال عودتها لمسكنها اكتشفت وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة ( شاشة تليفزيون – بعض الأجهزة الكهربائية – متعلقات شخصية - 2 هاتف محمول -  مبلغ مالى) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة أسوان).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

امن القاهرة أحد الأشخاص التجمع الخامس سرقة المساكن لتسلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

جنازة مهيبة لـ«شهبندر التجار».. الآلاف يودعون محمود العربى (صور)

وزير التعليم العالى يوجه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة «الطبيب والممرض والكلب»

أول تعليق من جامعة عين شمس على واقعة الطبيب و«السجود للكلب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس

«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان