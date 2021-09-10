الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج عربة قطار «بورسعيد- الإسكندرية» عن القضبان

جريدة الدستور

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه أثناء مرور قطار 570/3262 «بورسعيد- الإسكندرية»، المكون من 8 عربات مميزة+ 3 ثانية مكيفة+ 1 قوي، بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق في تمام الساعة 10.35 صباحا، خرج البوجي الخاص بإحدى العربات عن القضبان.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن الحادث أدى إلى اتخاذ العربتين التاليتين لها مسار سكة النفادي والطوالي، مما نتج عنها 3 إصابات خفيفة، تم نقلهم لمستشفى الزقازيق.

وأشار البيان إلى أنه تم تحريك معدات الرفع لموقع الحادث فورا لإعادة العربات إلى مسار القطار الطبيعي، وجارٍ المتابعة.

بورسعيد الإسكندرية سكك حديد مصر القضبان الزقازيق

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