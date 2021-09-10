القبض على عامل نقّب عن الآثار فى مسكنه بشبرا

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه في شبرا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على أدوات ومعدات التنقيب، وبإجراء المعاينة على العقار محل البلاغ، تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضى بعمق 5 أمتار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار

الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعي هى أعمال البحث عن الآثار، مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، والتى تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية، ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.

وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.

وجاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، أو اشترك فى ذلك، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.