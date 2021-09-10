الجمعة 10 سبتمبر 2021
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إيمي سمير غانم تدعو لوالديها..«اللهم ارحم أمى وأبى برحمتك الواسعة»

عائلة ال غانم
عائلة ال غانم

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، دعاء لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، طالبت من خلالها الدعاء لهما من جمهورها .

وكتبت إيمى سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلةً :"اللهم في يوم الجمعة ارحم أمى وأبى برحمتك الواسعة وانس وحشتهم كما كان وجودهم في الدنيا أنسا لنا.. اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا.. اللهم أنر قبورهم واغفر لهم وتخطى عنهم وأسقهم بفيض من جنبك وأجمعني بهم.. يارب العالمين.. اللهم ارحمهما واجعلهما من أصحاب هذه الآية: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ".. اللهم ثبت دموعى وثبت صبرى وثبت إيماني عندما استعيد ذكرياتهم وثبت يقينى".

واختتمت: "اللهم في يوم الجمعة ارحم لمن لم يتبقى بيننا وبينهم الا الدعاء.. اللهم أنر قبر أمي وأبى بنور الجنة".

و نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز، موجهة لهما رسالة ودعاء بالمغفرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وقالت دنيا على الصورة التي نشرتها: “وحشتوني أوي يا حبايبي، اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأدخلهم الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

توفى الفنان سمير غانم بعد صراع مع كورونا، فيما لحقت به الفنانة دلال عبد العزيز لإصابتها بالفيروس أيضًا.

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