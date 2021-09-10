الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبطت الجناة.. «الداخلية» تحرر تاجرًا مختطف فى كفر الشيخ

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف تاجر بكفر الشيخ، بعد أن  تم تحديد وضبط الجناة وتحرير التاجر، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولين باختطاف صديقه تاجر أسماك، مقيم بذات الدائرة. 

 وأوضح المبلغ بشأن قيام سيدة مجهولة بالاتصال بصديقه على هاتفه المحمول مُنذ يومين، واستدراجه وطلبت منه مقابلتها بناحية بلقاس بالدقهلية وبتاريخ الواقعة توجه برفقة صديقه بسيارته، وحال سيرهما بطريق بلقاس بالدقهلية اعترض طريقهما شخصان (مجهولان)، واختطفا صديقه بالسيارة وطلبا منه إبلاغ شقيقه بتجهيز مبلغ مالي نظير المديونيات المستحقة على الأخير.

- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن كفر الشيخ والدقهلية، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم الـمُبلغ و 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وربة منزل.

- اعترافات المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مالية استعان بباقى المتهمين لخطف صديقه وطلب فدية، واستدرج المجني عليه بمعرفة السيدة . 

 وأضاف أنه أثناء مرور المبلغ والمجني عليه بطريق (الجرايدة - المعصرة) بدائرة مركز شرطة بلقاس مستقلين سيارة ملاكى ملك المُبلغ، استوقفهما ثلاثة من المتهمين، وأشهروا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم (3 سكاكين)، وأجبروهما على التوجه لقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة بلقاس، وعقب الوصول قاموا بإطلاق سراح المبلغ.

 وتم تقييد المجني عليه وتوثيقه بالحبال، وتفاوض أحدهم مع شقيق المجني عليه لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي، ومواجهة باقى المتهمين بأقوال المبلغ أيدوا ذلك، وتم تحرير المختطف، وأرشد المتهمون عن (السيارة المستخدمة والأسلحة البيضاء).

اجهزة الامن المختطف الجناة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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