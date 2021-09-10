الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة تبحث التعاون مع «موديرنا» لتوفير لقاح كورونا

اجتماع وزيرة الصحة
اجتماع وزيرة الصحة

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الخميس، مع ممثلي شركة "موديرنا" الأمريكية، لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وبمشاركة كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا" إلى مصر، ضمن جهود الدولة المصرية للتنوع في مصادر الحصول على اللقاحات.

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اجتماع وزيرة الصحة

وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع تناول أيضًا بحث سبل التعاون لتصنيع لقاح "موديرنا" محليًا بمصر، حيث أشارت الوزيرة إلى تجهيز مصنع شركة "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر بهدف توفير اللقاحات لدول القارة الإفريقية ومختلف دول العالم، بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يوميًا.

وتابع أن الوزيرة أكدت تطلع مصر لتخصيص خط إنتاج بمصانع "شركة فاكسيرا" لتصنيع لقاح "موديرنا" محليًا، كما دعت الوزيرة مسئولي شركة "موديرنا" لزيارة مصر وتفقد القدرات التصنيعية لإنتاج اللقاحات بمصانع شركة "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

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اجتماع وزيرة الصحة

من جانبهم، أكد ممثلو شركة "موديرنا" استعداد الشركة لتوريد دفعات لقاح فيروس كورونا إلى مصر تباعًا، فضلاً عن إمداد وزارة الصحة والسكان المصرية بمستجدات خطة التطوير المستقبلية فيما يتعلق بإنتاج لقاح "موديرنا".

يذكر أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.

وزيرة الصحة موديرنا لقاحات فيروس كورونا مبادرات الصحة العامة خطة توريد لقاح فيروس كورونا خط إنتاج بمصانع

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