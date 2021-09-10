الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سدود وبحيرات صناعية.. خطة أعمال لحماية جنوب سيناء من السيول

تفقد أعمال الحماية
تفقد أعمال الحماية من السيول

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية لمواجهة الأخطار المحتملة للسيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق الرئيسية والاستثمارات وممتلكات المواطنين، وخاصة في المحافظات المعرضة لها وتجنب حدوث أية أزمات ناجمة عنها. 

وفي السياق، تفقد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، جاهزية عدة منشآت الحماية من أخطار السيول والتي نفذتها وزارة الموارد المائية والري من خلال قطاع المياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، منها سدود سلاف والاسباعية وعدد من البحيرات الصناعية، ضمن منظومة الحماية وحصاد مياه الأمطار، واستعدادا لموسم الأمطار والسيول والحد من مخاطرها المحتملة. 

كما تفقد رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، عددًا من آبار المياه الجوفية التي نفذتها الوزارة لخدمة أهالي وادي فيران، مع تزويدها بالطاقة الشمسية والتي تستخدم في أغراض توفير المياه لبعض زراعات الصوب والاستخدامات المنزلية وتوفير المياه اللازمة للمواطنين مع توفير الطاقة الكهربائية من خلال إستخدام تقنيات الطاقة الشمسية. 

وقال الدكتور أسامة الظاهر، إن المشروعات المنفذة تأتى في إطار متابعة اأعمال الحماية من أخطار السيول لمحافظة جنوب سيناء ودرء المخاطر المصاحبة لها حفاظا على الممتلكات العامة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والسكنية، والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على البنية التحتية بها. 
 
وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستو"، أنه يتم تنفيذ خطة أعمال استعداد لموسم الأمطار والسيول خلال الفترة المقبلة، وذلك في كافة المحافظات المعرضة لها، حسب الخطة القومية التى تأتى ضمن استراتيجية 2037، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تجنب حدوث أي أزمات من خلال خطة محكمة.
 

حماية سيناء الرى محافظة جنوب سيناء الطاقة الشمسية توفير الطاقة البنية التحتية

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وائل لطفي

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