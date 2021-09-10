البنك الزراعى يتيح تيسيرات جديدة للمستفيدين من قرض «باب رزق»

في إطار مشاركته في إحتفالية الشمول المالي للفلاح برعاية البنك المركزي المصري بمناسبة عيد الفلاح المصري، أعلن البنك الزراعي المصري عن إتاحة تيسيرات جديدة للمستفيدين من قرض باب رزق، من خلال منح الراغبين في الحصول على قرض "باب رزق" من أهالينا في الريف عرضاً خاصاً بالإعفاء من قيمة القسط الأول بحد أقصى 500 جنيه عند حصولهم على القرض خلال الفترة من 10 حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بجانب المزايا الأخرى التي يتيحها البنك لعملائه لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفلاح؛ تأكيداً على أهمية هذه المناسبة في إظهار التقدير للفلاح ودوره في تحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد القومي.

ويعتبر "باب رزق" أحد أهم البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية وصغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري، ويستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً، ويوفر "باب رزق" تمويلاً ميسراً حتى 10 آلاف جنيه بفائدة بسيطة سنوية متناقصة بدون مصاريف إدارية، كما يتيح البنك تيسيرات كثيرة لعملائه من بينها الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، بالإضافة إلى تسهيلات ومكافآت أخرى سيحصل عليها العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض من فرع البنك بالقرية المقيم بها.

ويولي البنك الزراعي المصري الإحتفال بعيد الفلاح أهمية خاصة؛ نظراً لأنه البنك المتخصص في تقديم كافة الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي، كما أنه يعتبر بنكاً لكل الفلاحين وسكان الريف لانتشار شبكة فروعه في كافة قرى ومدن الجمهورية .

ويشارك البنك الزراعي المصري في احتفال الدولة بعيد الفلاح ومبادرة الشمول المالي للفلاح التي أطلقها البنك المركزي المصري في الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري للتوعية بأهمية الشمول المالى ونشر الخدمات المصرفية والتعريف بها، ويتضمن إحتفال البنك إطلاق مجموعة متميزة من الخدمات المصرفية والمزايا للعملاء الحاليين والجدد من بينها السماح للعملاء الجدد بفتح الحسابات مجاناً بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري؛ لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك كما يوفر البنك لعملائه الحاليين والجدد إصدار بطاقات الخصم مسبوقة الدفع "ميزة" مجانا.

كما يقوم البنك الزراعي المصري بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بكافة فروع البنك في المدن والقرى على مستوى الجمهورية مع التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وتستهدف هذه الفعاليات زيادة الوعي المالي لأهالي الريف وخاصة المرأة الريفية والشباب لتمكين فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن والاستفادة من البرامج التمويلية الميسرة التي يقدمها البنك لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع الحرفيين وأصحاب المهن الحرة على فتح الحسابات بدون سجل تجاري؛ للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالهم.