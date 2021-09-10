الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف أسعار السمك اليوم 2021 في الأسواق

السمك
السمك

أسعار السمك اليوم في الأسواق.. يتسأل عاشقي السمك عن سعره يوميا ويكثر البحث عليه عبر محرك البحث " جوجل"، ولاحظ المواطنين انخفاض في أسعار السمك اليوم 2021 بما يعادي 3 جنيها بالسوق المحلي، وسجل سعر السبيط 200 جنيها، وسعر القاروص 160 جنيهًا، وتقوم الدولة بالتوسع بالاستزراع السمكى عبر مشروعات مصر القومية، ومن أبرزها المشروع العملاق مشروع بركة غليون، ومشروع المثلث الديبة، شرق التفريعة، والشركة قناة السويس بالإضافة إلى أنه يتم تطوير عدد من المفرخات لإنتاج الزريعة وخاصة البحرية، والتوسع فى استزراع السمك التكاملى وخاصة مع زيادة التوسع بالأراضي المستصلحة واعتمادهم على مياه الآبار.  

ترصد "الدستور":

 أسعار السمك اليوم في الأسواق

سعر السمك البلطى

انخفضت اليوم الجمعة سعر السمك البلطى ما بين 35 إلى 40 جنيها لكل كيلو، وتحتل جمهورية مصر العربية مركز أول في أفريقيا بالاستزارع السمكي، ونجحت مصر الآن بتحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج السمك بنسبة تتراوح ما بين 85 %، وتسعى مصر إلى زيادة معدلات تصدير الأسماك.

ويصل نصيب كل مواطن مصري من إنتاج السمك 18 كيلو جراما، بينما تصل النسبة للعالمية إلى 20 كيلو جراما كل سنة.

سعر السمك فى مصر اليوم الجمعة

جاء سعر السمك فى مصر اليوم الجمعة الآتي:
يتراوح سعر جمبري اليوم ما بين 150 جنيها و300 جنيهًا، وقد أوضح التقرير الصادر من هيئة ثروة السمك، أن محاور التنمية للثروة السمكية والتي تعتمد علي التنمية وتطوير بحيرات مصر، وبلغ الإنتاج للبحيرات من السمك 183 ألف طن.

سعر السمك المجمد بمصر

وبلغ سعر السمك المجمد بمصر كالآتي: كيلو سمك المكرونة المجمدة بين 20 جنيها و30 جنيهًا، سعر كيلو الكابوريا تراوح ما بين 100 جنيها و160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون لطن السمك  كل سنك، منها 1.6 مليون طن بالاستزراع السمكي، و400 ألف طن بالمصايد الطبيعية.

سعر سمك البورى

يتراوح سعر سمك البورى ما بين 70 جنيها و85 جنيهًا، وسمك المكرونة بين 60 جنيها و80 جنيهًا، وسجل سعر الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيها، وسجل صادرات السمك في عام 2019 ما يقرب من 35 ألف طن، بينما استوردت 325 ألف طن.

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سعر السمك فى سوق العبور اليوم الجمعة

سجل سعر السمك بسوق العبور اليوم الجمعة «الجملة» كالاتي: كيلو البلطى تراوح ما بين 17 جنيها و24 جنيها، والكابوريا ما بين 30 جنيها و120 جنيها، وتراوح السمك البورى ما بين 50 و75 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 جميها و80 جنيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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