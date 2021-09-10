فى ذكرى رحيله.. أم كلثوم لـ«السنباطي»: «انت فاهمني أكتر من نفسي»

تمر اليوم الذكرى الأربعين لرحيل الموسيقار رياض السنباطي، والذي رحل في مثل اليوم الموافق 10 من سبتمبر 1981، يعد السنباطى أحد أبرز رواد تجديد الموسيقى العربية، مزجت الحانه بين التراث الموسيقى والحداثة، وهذا ما جعله يتعاون مع أغلب مطربي العالم العربي، وكان لأم كلثوم بما تملكه من سطوة صوت، دقة وذوق في اختيار الكلمات نصيب كبير في التعاون معها.

لقبت أم كلثوم بكوكب الشرق وسيدة الغناء العربي، وكان نصيب السنباطي فيلسوف الموسيقي العربية نصيب الأسد من مجمل أعمالها، وفي كتاب "حكايات وراء الأغاني زمن الفن الجميل " الصادر عن الأهرام مركز الترجمة والنشر " يروى الكتب مصطفى الضمراني قصة الخلاف بين السنباطي وأم كلثوم والتى استمرت اربع سنوات ، بسبب خاتمة اغنية الاطلال التي جلس السنباطى يدندن لحنها على العود لأول مرة، وما ان وصل إلى الكوبليه الأخير الذى ينتهى بقول إبراهيم ناجى لا تقل شئنا، فإن الحظ شاء ـ حتى قالت أم كلثوم بانزعاج ـ لا يا رياض القفلة عالية قوي.. لأ لأ ـ. وثار السنباطى قائلا : أنت عايزه ايه يا أم كلثوم؟ قالت : عايزه. أغير القفلة. قال السنباطي : يعنى ايه؟ قالت : يعنى تكون من الطبقة الواطية. وعند ذلك وقف السنباطى غاضبا وقال وهو يغادر : أنت المطربة وأنا الملحن وأنا عارف بعمل إيه.

وكانت قطيعة بين الاثنين استمرت 4 سنوات رغم تدخل الوسطاء وتأكيد السنباطى انه لن يغير جملة واحدة لأنه يفهـــم صـــوت أم كلثوم جيــدا ويعـــرف مســـاحة صـــــوتها و ـ دى القفلة التى تناسب صوتها وهى قادرة على آداء اصعب من ذلك ـ.واخيرا وبعد الحاح الأصدقاء وافقت ام كلثوم على عدم تعديل القفلة.

ولم يجد السنباطى بدا من العدول عن موقفه الذى انتصر فيه. وغنت أم كلثوم ـ الاطلال ـ فى الخميس الأول من أكتوبر 1966 وعند وصولها الى القفلة التى أثارت الخلاف استعادها الجمهور مرات ومرات.. وخرجت أم كلثوم من المسرح ولأول مرة لا تتجه الى بيتها كما تعودت، بل إلى بيت رياض السنباطى، وتفتح زوجة السنباطى الباب الذى يدق جرسه فى هذه الساعة المتأخرة لتجد ام كلثوم التى اندفعت مسرعة للداخل ترتمى فى أحضان السنباطى وكلماتها تسابق دموعها وهى تعبر له عن أسفها لضياع اربع سنوات تعطلت فيه الاغنية وهى تقول : انت كنت فاهمنى اكتر من نفسى!.