الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

«مش برد من المروحة».. قائمة الأعراض الجديدة لكورونا فى الموجة الرابعة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهناك قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي لهذا الفيروس بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري، كما أكدت التقارير الرسمية لوزارة الصحة المصرية ارتفاع معدلات الشفاء من هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 82%.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الإثنين الماضي، إنه من المتوقع أن تصل ذروة الموجة الرابعة من كورونا في النصف الثانى من سبتمبر وأول أكتوبر المقبل، وأن المتحور دلتا بلس موجود الآن في أكثر من 160 دولة، وأكثر مشاكله هى سرعة الانتشار، مؤكدة استعداد مصر للموجة الرابعة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجى من الأكسجين إلى 3.3 مليون لتر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الدليل الكامل لأعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، لاسيما في أعقاب حالة الجدل الذي أعقب دخول متحور دلتا مصر، وذلك خلال تقرير رسمي أصدرته الوزارة.

ويأتي على قائمة الأعراض: ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والسعال، والعطس، والكحة، وتأتي الأعراض الأكثر إثباتًا على الإصابة هي فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام في البطن وتكسير في العضلات، ومن الأعراض الجديدة ظهور طفح جلدي عند بعض المصابين بالفيروس، وإرهاق التهاب الملتحمة، وضيق في التنفس، وفقدان القدرة على الحركة والكلام، والحمى.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وطمأنت المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إن جميع الأعراض بسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب وتزول في غضون يومين.

وطالبت الوزارة المواطنين بأهمية التدابير الصحية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين للوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

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وائل لطفي

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