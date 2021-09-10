وفاة أحد مصابي حادث انفجار خط غاز لعمارة في طنطا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، وفاة أحد مصابي حادث انفجار خط غاز بأحد العمارات السكنية بمدينة طنطا، و الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، متأثرا باصابته "داخل مستشفى الحروق بزفتي.

وتوفي السيد الطحان، وهو في العقد الثامن من العمر مقيم بمدينة طنطا ويعمل سائق عربة حنطور إثر إصابته في انهيار عمارة سكنية بمدينة طنطا، نتيجة انفجار خط الغاز الواصل لها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحروق بزفتي، لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى وتوفى أحدهم منذ قليل.

- قرار بإزالة العقار وتوفير شقق للمتضررين

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد قرر إزالة العقار الذي تعرض لانهيار جزئي بمدينة طنطا امس الثلاثاء نتيجة انفجار بخط الغاز بالمنزل، وذلك بعد توصية اللجنة الفنية بكلية الهندسة والتي تم تكليفها بإعداد تقرير عن حالة المبنى.

كما قرر محافظ الغربية توفير 13 شقة للأسر المتضررة بمساكن اشناواي، وتم تكليف عادل داوود رئيس حي أول طنطا بمتابعة عملية نقل المتضررين إلى المساكن وتوفير كافة أوجه الراحة لهم.

و كانت منطقة شارع الحكمه التابعة لقسم اول طنطا بمحافظة الغربية ، قد شهدت انفجار ماسورة خط غاز أدت إلى انهيار جزئي بأحد المنازل وإصابة شخصين.

و تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة شارع الحكمة، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وانهيار جزئي بالمنزل.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة العميد دكتور عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، وتم نقل المصابين للمستشفى، كما انتقلت فرق الطوارئ والصيانة بشركة غاز مصر لقطع الغاز عن المنطقة .

