الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 125 حالة إشغال خلال حملة في إهناسيا ببني سويف

الحملة
الحملة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، اليوم الجمعة،حملة لرفع الإشغالات والتعديات تحت إشراف المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة، وبحضور ومسؤولى  شرطة المرافق والإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

وأسفرت الحملة عن رفع 125 حالة إشغال مخالف وإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال التجارية؛ وتم التحفظ على المضبوطات، وذلك لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات ،وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والميادين بمراكز والمدن  

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.

وفى سياق آخر، أكد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام  المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة  المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية

بني سويف تعديات رفع الإشغالات شرطة المرافق إزالة التعديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

الأزهر يوافق على قبول طلاب الشهادة الإعدادية العامة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

لبنان يتعافى.. إعلان تشكيل الحكومة بعد 13 شهرًا من الأزمات والفراغ الوزارى

البنك الزراعى يتيح تيسيرات جديدة للمستفيدين من قرض «باب رزق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر