إزالة 125 حالة إشغال خلال حملة في إهناسيا ببني سويف

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، اليوم الجمعة،حملة لرفع الإشغالات والتعديات تحت إشراف المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة، وبحضور ومسؤولى شرطة المرافق والإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

وأسفرت الحملة عن رفع 125 حالة إشغال مخالف وإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال التجارية؛ وتم التحفظ على المضبوطات، وذلك لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات ،وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والميادين بمراكز والمدن

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية