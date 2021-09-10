الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل 18 ألفًا و341 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 18 ألفا و341 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و102 ألف و625 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1274 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (وهو ما يمثل 7 بالمئة من أعداد المصابين الجدد).

وأكد أنه تم تسجيل 789 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 191 ألفًا و165 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1566 إصابة من الإصابات الجديدة، ومدينة سانت بطرسبورج 1504 إصابات، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 585 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن 17 ألفا و121 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و 357 ألفا و272 شخصا.

الصحة الروسية موسكو كورونا روسيا

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