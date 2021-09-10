وائل فتحي في أمسية شعرية بمركز طلعت حرب الثقافي الليلة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في حي السيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد عز الدين، ويستضيف كلا من الشاعر وائل فتحي ، الفنان ياسر المغربي.



يشار إلى أن الشاعر وائل فتحي٬ شاعر وصحفي شاب من مواليد 1986، نشرت له العديد من القصائد والمقالات بالصحف والدوريات المصرية والعربية.



وكان وائل فتحي قد فاز بالمركز الأول لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، عن ديوانه "العادى ثائرا وشهيدا"2019 ٬ والصادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ وهو ديوانه الثاني حيث سبق وصدر له ديوان بعنوان "أحلام شكك". كما صدر له ديوان بعنوان "إلهه هواه"



ومن إحدى قصائد ديوان وائل فتحي الأول المعنون بــ "أحلام شُكك": حاسس بـإني جاي متأخر أوي.. وإن الحياة مش واخدة بالها إنها بتجري.. ناسية حقي ف ليلة واحدة من بكارة فرحها.. غير إنها .. مابقتش ساذجة نقدر عليها بضحكة صافية.. أو بتشبيكة إيدين.



وعن ديوانه "العادي ثائرا وشهيدا" يقول الناقد إبراهيم عاطف: ترسل لنا الذات الشاعرة رسالة ضمنية فى بداية الديوان تكشف فلسفة الشاعر فى الحياة، فالشاعر لا يرى الشعر مجرد إمتاع ومؤانسة وأن الشاعر لا ينحصر دوره فى رسم الضحكة على الوجوه مثل بلياتشو، فهو لن يزيف الحقيقة العنيفة للواقع عبر رسم ضحكات مزيفة أو قناع مستعار ليخفى قبح الواقع؛ بل هو يقول أنه: "مش محتاج ألوان يتدراى فيها فهو ينزع نحو كشف العالم الغامض والقبيح ويكرس للقول الحقيقة والظهور بوجه الحقيقى والجهر بالحق وأن قل سالكو طريق الحق.



وتوزع نسق المعنى داخل القصيدة اعتماد على التنويع بين صيغ الأمر والنداء والأستفهام، ويأتى الأمر فى عبارات (حافظوا على هدوئكم ) و (بلاش تعلمونى) و(لاحظوا أنى بنقسم على ثلاثة).



ورغم ان النص ذاتى التكوين لكنه جماعيًا فى دلالة المعنى ينهض على تصور مناهض للثقافة الرسمية المحافظة والتقاليد السائدة لذلك يأتي أسلوب الأمر للجماعة المتخيلة كاستنفار ودعوة للمشاركة في التجربة بشكل ينقل تجربة الشاعر الفردية فى الحياة إلى تجربة لا فردية فى تلقى النص داخل بيئة لا تزال شفاهية فى التلقى والتعبير. أسلوب الأمر للجماعة المتخيلة كاستنفار ودعوة للمشاركة فى التجربة بشكل ينقل تجربة الشاعر الفردية فى الحياة إلى تجربة لا فردي يأتي في تلقي النص داخل بيئة لا تزال شفاهية فى التلقى والتعبير.



واللغة العامية تمارس فاعليتها الجمالية من الانتقال بدلالة المفردة العامية من الاستخدام اليومى الذى يستهلك المفردة إلى دلالة جمالية مغايرة تعيد تخليق المعنى الجالى للمفردة داخل النص، وتستطيع بذلك نقل تطور الواقع وجدل اللغة العامية المستمر مع الواقع وقدرتها على التجدد والاستمرار؛ لمواكبة الواقع المتغير شديد الفوضى عبر إعادة خلقه جماليًا وشعريًا، وتنظيم فوضى الواقع وموسيقاها المتفرقة فى مقامات رفعية من القصائد العامية المشحونة بالطاقات الخلق والتجدد والنماء.



يعد مركز طلعت حرب الثقافى، مركز ثقافي متكامل، حيث استطاع المركز، أن يصبح مركزللإشعاع الثقافى والفنى بمنطقة زينهم والسيدة زينب حيث ساهم بدور فعال فى التنمية الحضارية والبشرية لسكان هذه المنطقة الشعبية والحيوية التى شهدت تطويراً معمارياً كبيراً واستطاع المركز ان يحدث نقلة توعية فى سلوكيات المجتمع المحيط به أن يخلق حوراً خلاقاً بينه وبين أهالى المنطقة.



كشف عن العديد من المواهب الشابة ووضعها على أول طريق الإبداع والتميز من خلال قاعاته المختلفة يحتوى المركز على : قاعة إطلاع للإطفال - قاعة إطلاع للكبار- وممارسة الهوايات المختلفة - قاعة الكتاب الإلكترونى والانترنت - قاعة ندوات- وعروض سينما - فصل تعليمى - قاعة لتعليم الحاسب الآلي.

