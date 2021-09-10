الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف الدولي ضد «داعش»: نركز على هزيمة فروع التنظيم العالمية خاصة في أفغانستان وإفريقيا

داعش
داعش

بحث كبار الممثلين الدبلوماسيين من المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش خلال اجتماعاً افتراضياً تطورات الحملة العالمية ضد التنظيم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص بالوكالة إلى التحالف الدولي جون جودفري قدم عرضاً عن التقدم المحرز في العراق وسوريا ..مشيرا إلى تركيز التحالف على هزيمة الفروع العالمية لداعش بما في ذلك في أفغانستان وأفريقيا.


وبحسب البيان، شدد المبعوث الأمريكي الخاص على الحاجة إلى تكثيف جهود بناء القدرات المدنية لمكافحة الإرهاب في العراق، للمساعدة في ضمان الهزيمة المستدامة لداعش، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنوي مواصلة دعمها لقوات الأمن العراقية، حتى لو كانت تكمل عملية انتقالها من دورها القتالي.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد جودفري أن جهود تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من "داعش" لا تزال مكوناً أساسياً للجهود المبذولة لمنع عودة التنظيم إلى هناك.

وأكد شركاء التحالف أهمية المساهمات المالية لتحقيق الاستقرار في مناطق العراق وسوريا المحررة من "داعش"، وتعهدوا بأكثر من 600 مليون دولار مقابل هدفهم لعام 2021 البالغ 670 مليون دولار.

كما سلط جودفري الضوء على التحدي الأمني المستمر الذي يشكله الآلاف من مقاتلي "داعش" المحتجزين وأفراد أسرهم في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، وحث على إعادتهم إلى أوطانهم للمساعدة في منع "داعش" من إعادة بناء القدرات في العراق وسوريا.

وناقش شركاء التحالف أيضاً التهديد المتزايد الذي تشكله أفرع "داعش" خارج العراق وسوريا، وسلطوا الضوء على الهجوم الإرهابي المروع الذي ارتكبه تنظيم "داعش" خراسان في 26 أغسطس في العاصمة الأفغانية كابول وحملته الإرهابية المستمرة.

وتوافق ممثلو المجموعة الصغيرة على تركيز عمل مجموعات التحالف في مجال الإعلام ومكافحة تمويل "داعش" والمقاتلين الإرهابيين الأجانب على محاربة تهديد "داعش" خراسان، اعتمادا على الخبرة والقدرات التي تم تطويرها في القتال ضد "داعش" في العراق وسوريا.

وأعاد شركاء التحالف التأكيد على دعمهم لاستمرار ضغوط مكافحة الإرهاب ضد "داعش" في العراق وسوريا لتعزيز المكاسب هناك. وأكدوا التزامهم بهزيمة "داعش" على الصعيد العالمي بما في ذلك في أفغانستان وأفريقيا.

واشنطن أفريقيا أفغانستان التحالف الدولى التحالف الدولي ضد داعش الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

الأزهر يوافق على قبول طلاب الشهادة الإعدادية العامة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

فحص فيديو واقعة طبيب أمر ممرضًا بـ«السجود» لكلبه

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر