وفاء الكيلاني من مشاهيره.. صفات مواليد برج العذراء

تحتفل الإعلامية وفاء الكيلاني، اليوم الجمعة، 10 سبتمبر، بيوم ميلادها، فهي مواليد عام 1972 في القاهرة، وتخرجت في كلية العلوم السياسية، جامعة بني غازي في ليبيا.

وتنتمي وفاء إلى مواليد برج العذراء لذا ينشر الدستور اليوم صفات مواليد برج العذراء.

صفات مواليد برج العذراء:

مواليد برج العذراء أشخاص ممتازين في التواصل مع الآخرين، وأذكياء لأقصى حد، ويمكنهم دائمًا إيصال آرائهم بطريقة واضحة وذكية، فضلا عن انهم يقومون بتكوين الصداقات بسهولة لأنهم يقولون الشيء الصحيح في الوقت المناسب.

اشخاص عملية وصبورة، ويخشون الوحدة وقضاء ساعات بمفردهم ، لا بأس من العمل الشاق بالنسبة لهم، فهم أشخاص طموحة لأقصى حد ولا يتخلون عن أحلامهم إذا حددوا هدف لأنفسهم، فلن يرتاحوا حتى يحققوه بغض النظر عن مقدار الضغط الذي يسببه لهم.

اشخاص عنيدة بشكل لا يصدق ويعتقدون أنهم على حق طوال الوقت يدخلون في نقاشات مستمرة لأنهم يرفضون المساومة ويثقون في أنفسهم أكثر مما يثقون بالآخرين، يحتاجون إلى الكثير من الوقت والمساحة لأنفسهم ويريدون الحفاظ على استقلالهم الدائم.

شركاء حياة طيبون ومحبون للشريك لأقصى درجة، ولكنهم لا يريدون التعلق في الحب، وعلى استعداد دائمًا لمساعدة أحبائهم لكنهم لا يريدن أن يكونوا في علاقة مع أي شخص، ولا بأس من ان نساء هذا البرج يذهبوا ويعترفون للطرف الأخر بحبهن.

لا يضعوا علاقتهم العاطفية كأولوية فهم لديهم الكثير من الأشياء التي تهمهم، مثل حياتهم المهنية لذا فهم بحاجة إلى شريك يحترم وقتهم ويمنحهم الحرية خلاف ذلك سوف مستاؤون من العلاقة.

مفرطين في التفكير ويفخرون بأنفسهم لكونهم منطقيين وأذكياء، لذا فهم يتصرفون من عقولهم بدلاً من قلوبهم هذا يعني أن التوصل لقرار إنهم بحاجة إلى التفكير في كل زاوية قبل الوصول إلى نتيجة عندما يتعلق الأمر باختيار شئ يحتاجون إلى بعض الوقت إنهم لا يريدون اتخاذ قرار ينتهي بهم الأمر بالندم.