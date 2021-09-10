الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المئات يستعدون لتشييع جثمان محمود العربي بمسقط رأسه في المنوفية (صور)

استعدادات جنازة رجل
استعدادات جنازة رجل الأعمال محمود العربي

استعد المئات من أهالي محافظة المنوفية لتشييع جنازة الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة شركات العربي من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة أشمون وجهز الجثمان للصلاة بمسجد العربي.

وقال محمد إبراهيم أحد الأهالي أن الحاج محمود العربي كان أب لكل الأهالي بالقرية ولكل العاملين بشركته، حيث حرص على تحفيظ القرآن للجميع وكان دائم على تحفيزهم بالجوائز القيمة، كما كان يهدي رحلات عمرة للعاملين معه وزوجاتهم بمجرد مرور 10 سنوات على العمل في شركاته. 

جنازة رجل الأعمال محمود العربي

وأشار ياسر عبد السلام، إلى أن الحاج محمود العربي بنى أكثر من 400 مقبرة لأهالي القرية وبنى له مقبرة وسط هذه المقابر وقام بالشراء أرض المقابر القديمه لعمل مجمع خدمي للأهالي وهي التي سيتم دفنه بها اليوم.

وأشار عبد السميع إبراهيم أحد العاملين أن الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة شركات العربي كان من الذين قدروا آخرتهم قبل حياتهم حيث إنه عندما كانت تمر الشركة بأزمة مالية كان يأمر المدراء بتعيين موظفين جدد حتى يكون سبب في مصدر رزقهم وبالفعل كان يرزقه الله بعدها من حيث لا يحتسب على عكس الجميع.

وأعلنت مجموعة العربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

جنازة رجل الأعمال محمود العربي

وجاء في البيان: "لقد كان نموذجا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال المقبلة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

الأزهر يوافق على قبول طلاب الشهادة الإعدادية العامة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

فحص فيديو واقعة طبيب أمر ممرضًا بـ«السجود» لكلبه

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر