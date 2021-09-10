المئات يستعدون لتشييع جثمان محمود العربي بمسقط رأسه في المنوفية (صور)

استعد المئات من أهالي محافظة المنوفية لتشييع جنازة الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة شركات العربي من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة أشمون وجهز الجثمان للصلاة بمسجد العربي.

وقال محمد إبراهيم أحد الأهالي أن الحاج محمود العربي كان أب لكل الأهالي بالقرية ولكل العاملين بشركته، حيث حرص على تحفيظ القرآن للجميع وكان دائم على تحفيزهم بالجوائز القيمة، كما كان يهدي رحلات عمرة للعاملين معه وزوجاتهم بمجرد مرور 10 سنوات على العمل في شركاته.

جنازة رجل الأعمال محمود العربي

وأشار ياسر عبد السلام، إلى أن الحاج محمود العربي بنى أكثر من 400 مقبرة لأهالي القرية وبنى له مقبرة وسط هذه المقابر وقام بالشراء أرض المقابر القديمه لعمل مجمع خدمي للأهالي وهي التي سيتم دفنه بها اليوم.

وأشار عبد السميع إبراهيم أحد العاملين أن الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة شركات العربي كان من الذين قدروا آخرتهم قبل حياتهم حيث إنه عندما كانت تمر الشركة بأزمة مالية كان يأمر المدراء بتعيين موظفين جدد حتى يكون سبب في مصدر رزقهم وبالفعل كان يرزقه الله بعدها من حيث لا يحتسب على عكس الجميع.

وأعلنت مجموعة العربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

جنازة رجل الأعمال محمود العربي

وجاء في البيان: "لقد كان نموذجا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال المقبلة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان".