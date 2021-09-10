الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لأول مرة منذ بداية كورونا.. فتح مصلى السيدات بالسيدة نفيسة لواعظات السودان

واعظات مصر و السودان
واعظات مصر و السودان

يؤدي عدد من واعظات السودان صلاة الجمعة اليوم فى مسجد السيدة نفيسة، للمرة الأولى التي يفتح فيها مصلى السيدات بالمسجد منذ غلقه مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتأتي صلاة جمعة اليوم ضمن الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات المصريين والسودانيين، التي تنعقد بأكاديمة الأوقاف بالسادس من أكتوبر. 

ورصدت عدسة "الدستور" وصول الوفد السوداني إلى مسجد السيدة نفيسة، وهن: 

الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبدالقادر- مشرفة إدارية. 
الواعظة/ إسراء عبدالحفيظ عمر.
الواعظة نور عبدالرحيم كمبال.
الواعظة/ جليلة خميس كوكو. 
الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض. 
الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل. 
الواعظة/ حنان عبدالله إسماعيل. 
الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل. 
الواعظة/ أمل يسن سر الختم أحمد. 
 

وفي سياق متصل، اجتمع، مساء أمس الخميس، الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة بوفد الأئمة والواعظات السودانيين قبل مغادرتهم إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وعددهم (١٦) إماما وواعظة للمشاركة في الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات المصريين والسودانيين.

وخلال اللقاء، أشار وزير الأوقاف السوداني إلى العلاقات المتميزة التي تتمتع بها وزارة الشئون الدينية والأوقاف مع نظيرتها المصرية، خاصة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة في ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، داعيا الأئمة والدعاة والواعظات إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدورة.

من جهته، تابع  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بنفسه خطوة بخطوة استقبال الأئمة والواعظات بمطار القاهرة، حيث كلّف وفدًا رفيع المستوى، على رأسه الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، باستقبال الوفد بمطار القاهرة، للترحيب بضيوف مصر الكرام من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق التي تربطنا بها أواصر التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتي الشئون الدينية والأوقاف بالبلدين في مختلف المجالات.

واعظات مصر و السودان

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8س
6س
وزارة الأوقاف السيدة نفيسة مسجد السيدة نفيسة الوفد السوداني صلاة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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