الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الخطوط الجوية اليابانية تعتزم جمع 2.7 مليار دولار من خلال طرح سندات والحصول على قروض

الخطوط الجوية اليابانية
الخطوط الجوية اليابانية

تعتزم شركة الخطوط الجوية اليابانية "جابان إيرلاينز" جمع نحو 300 مليار ين (7ر2 مليار دولار) من خلال طرح سندات ثانوية والحصول على قروض من أجل رفع حجم رأس مالها، كإجراء احترازي في حالة إذا ما تسببت جائحة كورونا في الإضرار بحجم الطلب على الطيران لفترة أطول من التوقعات.

وذكرت الشركة، ومقرها العاصمة اليابانية طوكيو، أنها قامت بالفعل بتأمين الحصول على 200 مليار ين من خلال قروض من أربع بنوك يابانية، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 100 مليار ين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يوشيرو كيتو، المدير المالي للشركة، قوله إن خطة التمويل تعتبر جزئيا "إجراء احترازيا" لمواجهة التأثير طويل المدى لجائحة كورونا على الأعمال.

وتقول الشركة إن هذه المبالغ سوف تستخدم أيضا لتطوير أسطولها من خلال شراء طائرات إيرباص طراز إس .إي.إيه 1000-350 باعتبارها الطراز الرئيسي المستخدم على رحلاتها الدولية.

وكانت الخطوط الجوية اليابانية تكبدت خسائر فادحة خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، بعد أن أصابت جائحة كورونا صناعة الطيران بالشلل على مستوى العالم.

وتتوقع الشركة تعافي حركة السياحة الداخلية في اليابان خلال العام الجاري في ظل ارتفاع معدلات التطعيم ضد الفيروس.

وترى بلومبرج، أن خطة شركة الخطوط الجوية اليابانية؛ لتعزيز رأس مالها تسلط الضوء على أن الآفاق المستقبلية لحركة السفر لا تزال مشوبة بالغموض.

الخطوط الجوية اليابانية طوكيو اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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