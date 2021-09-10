قبل صلاة الجمعة.. حملة تعقيم لمساجد الإسماعيلية

أعلن الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، أن مديرية الأوقاف نظمت حملة لتطهير وتعقيم كافة مساجد المحافظة ومحيطها، كإجراء احترازي قبل صلاة الجمعة، وذلك بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، مشيراً أن مديرية الأوقاف ستنظم حملة تعقيم وتطهير كل يوم جمعة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، أنه أصدر تعليمات لجميع الأئمة بالالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، تحت عنوان «قيمة الاحترام واحترام القيم».

ولفت إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة، وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

وشدد "عبادة"على التزام مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق مسجد، كما شدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وعلى الجانب الآخر تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح المساجد، حيث من المقرر أن تفتتح الوزارة في 3 محافظات، 7 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ليصبح إجمالى ما جرى افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى حتى الآن 169 مسجدًا، منها 148 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و21 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. سيدى عبد السلام - سيوة

2. النور - سيوة

مديرية أوقاف الوادى الجديد

3. النخيل - بلاط

مديرية أوقاف الفيوم

4. الوسطانى الكبير – م عبد الله –م الفيوم

5. عباد الرحمن – م الفيوم شمال

6. التقوى – النقلة – طامية ثان

7. النور – أبو السعود – م الفيوم شمال