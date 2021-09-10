الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط وتحرير 445 مخالفة إشغالات بحملة في دسوق

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نظمت مديرية أمن كفر الشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة دسوق، بإشراف اللواء أشرف صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبد الستار والجهات الأمنية.

وتمكنت الحملة من رفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، ليلا من إشغالات وإعلانات مخالفة، و"تندات" بشوارع  (كورنيش النيل، والميدان وشارع سعيد وشارع الشركات، وعبده زعلو شوارع متفرقة من المدينة، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقي). 

- نتائج الحملة

وأسفرت الحملة تحرير عدد من المحاضر،و 110 مضبوطات متنوعة، و 220 رفع اشغالات، و65 ازالة اعلانات، و 30 محضر نقل بطئ، و 20 محضر إشغال ومازالت الحملة مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا و مساءا ،لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام،وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في أحياء دسوق.

و أكد  رئيس مركز دسوق، أن الحملة مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا و مساءا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.

دسوق مخالفة إشغالات كفر الشيخ محاضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

الأزهر يوافق على قبول طلاب الشهادة الإعدادية العامة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

فحص فيديو واقعة طبيب أمر ممرضًا بـ«السجود» لكلبه

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر