ضبط وتحرير 445 مخالفة إشغالات بحملة في دسوق

نظمت مديرية أمن كفر الشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة دسوق، بإشراف اللواء أشرف صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبد الستار والجهات الأمنية.

وتمكنت الحملة من رفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، ليلا من إشغالات وإعلانات مخالفة، و"تندات" بشوارع (كورنيش النيل، والميدان وشارع سعيد وشارع الشركات، وعبده زعلو شوارع متفرقة من المدينة، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقي).

- نتائج الحملة

وأسفرت الحملة تحرير عدد من المحاضر،و 110 مضبوطات متنوعة، و 220 رفع اشغالات، و65 ازالة اعلانات، و 30 محضر نقل بطئ، و 20 محضر إشغال ومازالت الحملة مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا و مساءا ،لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام،وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في أحياء دسوق.

و أكد رئيس مركز دسوق، أن الحملة مستمرة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا و مساءا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.