الأزهر يوافق على قبول طلاب الشهادة الإعدادية العامة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف، وذلك وَفق القواعد التالية:

- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

- ألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 70%.

- حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.

-اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021-2022.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق أنه بناءً على توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن تطوير الخدمات الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الطلاب بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مركز المعلومات ومركز البيانات بمشيخة الأزهر وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتنفيذًا لمشروع التحول الرقمي بالأزهر الشريف، فيتم تحويل الطلاب بين المعاهد والمناطق الأزهرية إلكترونيًا على هذا الرابط https://azhar.gov.eg/login.aspx.

يأتي ذلك بدءًا من العام الدراسي 2021-2022م اعتبارًا من يوم الأحد 5-9-2021، وعلى المنطقة والمعهد عدم اعتماد أي طلب محرر يدويًا، وعلى أن يتم التحويل وفق الإجراءات التالية.

- على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله التوجه إلى المعهد المقيد به الطالب؛ لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شئون الطلاب بالتأكد من بيانات الطالب، وتصعيده، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

- يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط الموضح سالفًا من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة وتحرير طلب التحويل إلكترونيًا ومراجعة بيانات الطلب جيدًا.

(وفي حالة وجود خطأ في البيانات، خاصة الرقم القومي، يجب على ولي الأمر التوجه إلى لمعهد للتعديل واستخراج كلمة مرور جديدة من خلال رائد التحول الرقمي).

- يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منه الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد وإبداء السبب في حالة الرفض، وعلى المعهد متابعة طلبات التحويل من (قائمة شئون الطلاب – الطلاب المحولين).

- في حالة قبول الطلب يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه الطالب لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد.

- يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لإبداء الرأي، ويمكن للمنطقة متابعة طلبات التحويل من خلال (قائمة بيانات المعهد - طلبات التحويل من الأزهر)، على أن يتم ذلك من خلال التعاون بين إدارة المعلومات وإدارة الامتحانات وإدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية.

- يقوم ولي الأمر بمتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

- بعد انتهاء الطلب يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب (نسختين) والتوقيع عليهما والتوجه إلى لمعهد لسحب الملف.

- على رائد التحول الرقمي تنفيذ التحويل إلكترونيًا بشكل نهائي على نظام إدارة شئون الطلاب بعد أن يقوم ولي الأمر بتسليم نسخة من طلب التحويل وسحب الملف.

كما أن التحويل من معهد إلى معهد آخر خارج المنطقة يتم بنفس الإجراءات المبينة سالفًا.