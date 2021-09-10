الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تشييع جثمان محمود العربي من «مسجده» بالمنوفية بعد صلاة الجمعة

محمود العربي
محمود العربي

تقام اليوم صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال محمود العربي، بعد صلاة الجمعة، من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية، على أن تشيع الجنازة بعد الصلاة.

وتوفى مساء أمس، رجل الأعمال محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي التجارية، بعد صراع دام 4 أشهر مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.

محمود العربي من مواليد عام 1932، ينتمي إلى أسرة ريفية فقيرة، تعيش في قرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ذاق مرارة الحرمان من الأب وهو صغير السن، وبمجرد بلوغه سن الثالثة، بدأ يتعلم في كتاب القرية، ويحفظ القرآن الكريم.

بداية العربي في التجارة كانت بسيطة للغاية، يحكي عن تلك المرحلة، خلال برامج تليفزيونية عديدة ظهر بها، منها برنامج العاشرة مساء مع منى الشاذلي، أنه حينما كان عمره 5 سنوات كان يجمع مبلغ صغير كل سنة، حوالي 30 أو40 قرشا، ويعطيهم لأخيه الأكبر ليشتري له بضائع من القاهرة قبيل عيد الفطر.

كانت الألعاب نارية والبالونات أول تجارته، حيث قال «كنت أضعها على مصطبة أمام البيت لأبيعها، وكنت بكسب فيها حوالي 15 قرشا، وبعدها أعطي اللي كسبته لأخويا ليشتري لي بضاعة مشابهة لأبيعها في عيد الأضحى».

بسيطة لمركز أشمون رقبة مبلغ التجارة العربي المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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