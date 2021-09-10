الجمعة 10 سبتمبر 2021
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مصر

بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» في العبور الجديدة الأحد المقبل

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 12/9/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم دفعة جديدة "288 وحدة سكنية" بمشروع سكن مصر، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة، مضيفاً أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الأحد 12/9/202، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الثلاثاء 19/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/10/2021 : الخميس 28/10/2021، لتسليم المتخلفين عن مواعيدهم.

وفى سياق متصل؛ استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية وأعمال المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرارين الجمهوريين رقمي 77 و 230 لسنة 2017، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بنسب إنجازٍ متقدمة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعددٍ من العمارات.

وأَكد وزير الإسكان، أن مدينة الشيخ زايد تُعد من المدن الأكثر جذباً للاستثمار نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، والذى يتوسط العديد من المحاور والطرق الرئيسية، بجانب جودة مناخها، موضحاً أنه تم مراعاة تنفيذ الوحدات السكنية بالمدينة بما يتواكب مع متطلبات شريحة الدخل فوق المتوسط، نظراً لزيادة الطلب من تلك الشريحة على الوحدات السكنية بالمدينة، وهو ما يتوافق مع قضية توفير السكن الميسر "الملائم" ونظرية العرض والطلب على الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة.

 

 

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الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العبور سكن مصر المرحلة الثانية مدينة العبور الجديدة

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