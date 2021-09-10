«القوى العاملة» تناقش المساواة وتمكين المرأة الاقتصادي بندوة في المنوفية

نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، ندوة بعنوان “المساواة بين الرجل والمرأة والتمكين الاقتصادي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة”، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

المساواة وتمكين المرأة الاقتصادي

وقال سعفان في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

المساواة وتمكين المرأة الاقتصادي

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

المساواة وتمكين المرأة الاقتصادي

وقال وكيل الوزارة مدير المديرية علي حامد الزقم، إن الندوة تناولت التعريف بالوحدة وأهدافها ودورها فى المجتمع وتنمية العمل الأمني والإجراءات الوقائية وحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص وشرح مبسط للقانون 12 لسنة 2003، وبحضور كريستينا إبراهيم مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص رئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومحمد سالم مدير التمثيل الخارجي بالمديرية وعضو الأمانة الفنية للوحدة، وزينب سويد مسؤول العلاقات والمنسق الإعلامي وعضو الأمانة الفنية للعلاقات العامة، والكيميائية دعاء محمد السيد عضو السلامة والصحة المهنيه، ومحمود زيدان مدير منطقة منوف، وسمر محمد عادل مدير تفتيش، وعزة بريك بالعلاقات.

المساواة وتمكين المرأة الاقتصادي

أقيمت الندوة بمدرسة فيوتشر للغات بمدينة منوف بحضور محمد الصواف من إدارة المدرسة ومجموعة من المعلمين والعاملين بالمدرسة.

المساواة وتمكين المرأة الاقتصادي