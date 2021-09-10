خاصة بإنشاءات المترو.. إصابة شابين سقطت عليهما كتلة خرسانية في الوراق

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة إصابة شخصين نتيجة سقوط كتلة خرسانية عليهما، خاصة بأعمال الإنشاء الخاصة بمترو الأنفاق بمنطقة الوراق، أثناء ركوبهما دراجة بخارية.

وأكدت تحريات رجال المباحث استقرار الحالة الصحية للمصابين، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد إصابة شخصين نتيجة سقوط كتلة خرسانية عليهما بمنطقة الوراق، و بإجراء التحريات تبين أنه خلال استقلال المصابين دراجة بخارية، سقطت عليهما كتلة خرسانية خاصة بأعمال الإنشاء بمترو الأنفاق في منطقة الوراق، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.