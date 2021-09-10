شعبة الاتصالات: قرار الانتقال بين شركات الإنترنت يحمي حقوق المستخدمين

قال إيهاب سعيد رئيس رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام دون عناء أو تكاليف إضافية صائب ويصب في مصلحة المستخدمين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى اشتعال المنافسة بين مشغلي الاتصالات الأربعة مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي.

وتابع "سعيد" في تصريحات لـ "الدستور" أن جميع مستخدمي الإنترنت سيستفيدون من هذه الخدمة بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، موضحا أن هذا سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المنافسة وحرية اختيار العميل الشركة الأفضل في جودة الخدمات ويحد من تعنت الشركات مع المستخدمين أو إهدار أموالهم.

وأوضح رئيس الشعبة، أن وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضعا منظومة تلقي الشكاوى وحلها وحماية المستخدمين والحفاظ على حقوقهم بهدف الوصول إلى منظومة تسودها الشفافية والتكافؤ والحفاظ على أرصدة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الجودة ومميزة، موضحا أنه سيتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم.

وتابع رئيس الشعبة ان عدد مشتركي الانترنت الثابت تجاوز 1.5 مليون مشترك فيحين تجاوز عدد مستخدمي الانترنت المحمول نحو 60 مليون مستخدم وعدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت 110 مليون عميل خلال النصف الاول للعام الجاري .

يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره في الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، واستكمالًا لاستراتيجيته في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة حجز خطوط الانترنت الأرضي دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع.