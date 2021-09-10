تفاؤل ماليزي بنجاح خطة البلاد للتعافي الشامل عام 2022

أعرب رئيس مجلس التعافي الوطني الماليزي السيد محيي الدين ياسين، عن تفاؤله من أن عام 2022 سيكون عام الانتعاش الوطني الشامل لماليزيا من خلال نهج "الأمة بأكملها" متماشيا مع التوقعات العامة.

وأوضح محيي الدين - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة - أن المبادرات الاقتصادية التي صاغتها الحكومة الماليزية منذ مارس الماضي قد شكلت أساسا قويا لتحقيق التعافي الشامل والمستدام في البلاد.

وذكر أن الحكومة من خلال مجلس التعافي الوطني ستقوم ببناء ودراسة الكيفيات والطرق لتعزيز نظام الرعاية الصحية العامة الماليزي والصناعات ذات الصلة للانتقال إلى مرحلة الأمراض المتوطنة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار إلى أنه ينبغي على الحكومة التعرف على القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى مساعدة للتعافي بالتركيز على قطاعات السياحة، التعليم، والشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى القصير والمتوسط.

ولفت إلى أن إنشاء نظام بيئي مستدام للنمو الشامل يشمل استراتيجيات تطوير البنية التحتية المادية والرقمية، والالتزام بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من شأنه أن يحقق انتعاشا قويا.

وأكد أن استخدام الرقمنة في الأعمال والخدمات الحكومية وتوفير البنية التحتية اللازمة سيكون قادرا على المساعدة في الإبقاء على المناصب والأعمال التجارية خلال الوباء.

وشدد على أن بلاده بحاجة لضمان أن يظل النمو الشامل بها من خلال عملية التعافي بالتساوي لمنع اتساع فجوات الدخل والانقسامات، والاختلافات في الآراء في المجتمع.

وعلي صعيد اخر.. قال نائب المدير العام للصحة الماليزية السيد هشام شاه محمد إبراهيم، إن وزارة الصحة تدرس استخدام أدوية أخرى إلى جانب دواء (Baricitinib) لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر هشام شاه - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة - أن هذه الأدوية ستكون جزءا من مجموعات الأدوية التي تستخدم حاليا لعلاج مرضى كوفيد-19 الخاضعين لفئة "حرجة".

وأوضح أن ماليزيا رغم ذلك، قد لعبت دروا نشطا من خلال المشاركة في مختلف التجارب السريرية وفي التجربة التضامنية لعلاج كوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن ماليزيا تستخدم حاليا دواء (Baricitinib) وفي نفس الوقت، تدرس استخدام أدوية أخرى والتي لديها إمكانية الحصول على الموافقة في استخدامها بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطواريء (EUA) في المستقبل.