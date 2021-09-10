9 مصابين بسقوط ميكروباص في ترعة بسوهاج

أصيب تسعة مواطنين جراء انقلاب ميكروباص في ترعة قريبة من قرية «الأحايوة» في مدينة أخميم بمحافظة سوهاج.

وانتشلت قوات الإنقاذ السيارة من الترعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بسقوط سيارة ميكروباص قادمة من دار السلام بالترعة في قرية «الأحايوة» بأخميم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، وتبين من خلال الفحص سقوط سيارة ميكروباص قادمة من مركز دار السلام بالترعة.

وتم انتشال السيارة بواسطة ونش الوحدة المحلية ونقل المصابين للمستشفى الجامعي وهم: عيد إبراهيم عبدالرحمن - 30 عاما، ورمضان رجب محمد - 35 عاما، وصابر عنتر قنديل - 22 عاما، وعاطف احمد مطاوع - 61 عاما، وابراهيم احمد محمد - 39 عاما ومحمد إبراهيم أحمد - 10 أعوام، ومحمود عامر محمود - 18 عاما، واسلام جمال التركي - 18 عاما، وعبد العظيم حمدان أحمد - 35 عاما.