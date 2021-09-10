يعرض 16 ألف قطعة.. تعرف على تاريخ المتحف القبطي

يقع المتحف القبطي داخل حدود حصن بابليون الروماني الذي يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية في مصر، بالقرب من مجموعة كنائس مصر القديمة «كنيسة أبى سرجة، وكنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة، بالإضافة إلى المعبد اليهودي».

تم إنشاء المتحف القبطي خلال عام 1910، وكان الغرض من إنشائه هو جمع الآثار والوثائق التي تسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر.

تبلغ مساحة المتحف الكلية شاملة الحديقة والحصن حوالي 8000 م وهي أرض وقف تابعة للكنيسة القبطية الأرثوكسية قدمها البابا كيرلس الخامس الـ112، وقد تم تطويره بجناحيه القديم والجديد والكنيسة المعلقة عام 1984 م

يعد هذا المتحف أكبر متحف في العالم للآثار القبطية، ويتكون المتحف من جناحين يربط بينهما ممر؛ الجناح القديم الذي شيده مرقص سميكة باشا في عام 1910م، والجناح الجديد الذي افتتح في عام 1947، ويضم مجموعة من أروع نماذج الفنون القبطية التي تم توزيعها على أقسام المتحف المختلفة، وهي«قسم الأحجار والرسوم الجصية، قسم تطور الكتابة القبطية والمخطوطات، قسم الأقمشة والمنسوجات، قسم العاج والأيقونات، قسم الأخشاب، قسم المعادن، قسم الفخار والزجاج».

يبلغ عدد المقتنيات بالمتحف القبطي حوالي 16000 مقتنية، وقد رتبت مقتنيات المتحف تبعا لنوعياتها إلى اقسام عرضت عرضا علميا فيه الترتيب الزمني قدر الإمكان.

يضم الجناح القديم للمتحف مجموعة من قطع الآثاث الخشبية والأبواب المطعمة، كما يضم الباب المصنوع من خشب الجميز الخاص بحامل أيقونات كنيسة القديسة بربارة والألواح يمكن تمييزها حيث قاموا بتركيبها في العصر الفاطمي أثناء القرن الحادي عشر والثاني عشر.

يضم الجناح الجديد مجموعة تُظهر مختلف الأنواع والطرز والموضوعات، مثل التصميمات الهندسية، لفائف نبات الاكانتس وأوراق العنب، وافريزات مزدانة مرورا بالتراث الهيللينستى والقبطي حتى الصيغ الفنية الإسلامية في مصر، ويضم المتحف القبطي مخطوطات للكتاب المقدس تعود لآلاف السنين وهو عبارة عن تحفة معماري.

ظل المتحف القبطي تابعاً للبطريركية القبطية حتى عام 1931، ثم أصبح تابعاً لوزارة الثقافة، ويتراوح متوسط عدد الزائرين يوميا من 200 إلى 250 فردا من جنسيات مختلفة.