الأهالى يعتدون على عامل فى «كفرطهرمس»: «تحرّش بسيدة فى منزلها»

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة اعتداء عدد من الأشخاص على عامل بالضرب، بعد اتهام جارته له بالتحرش بها داخل عقار تقيم به، في منطقة كفر طهرمس، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اعتداء مجموعة من الأشخاص على عامل بمنطقة كفر طهرمس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اعتداء عدد من الأشخاص على عامل، بعد أن وجهت له ربة منزل اتهاما بالتحرش بها، مما دفعهم لضربه والتحفظ عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، تم الاستماع لأقوال السيدة، واستجواب المتهم لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.